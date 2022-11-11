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Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України - Стефанішина

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 17:05

Членство у НАТО залишиться для України більшим пріоритетом, аніж вступ до ЄС.

Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, аніж членство у ЄС,  віцепрем’єрка дала однозначну відповідь.

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"Після закінчення війни членство у НАТО стане пріоритетом для України", - заявила вона.

Також Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує, що прийняття України до НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не потребуватиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.

"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Білий дім вважає, що питання членства України в НАТО має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

Теми: НАТОміжнародна спільнотаСША
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