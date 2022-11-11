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После войны вступление в НАТО станет приоритетом Украины - Стефанишина

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 18:05

Членство в НАТО останется для Украины большим приоритетом, чем вступление в ЕС.

Об этом во время форума Re:Open Zakarpattia заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Європейская правда".

Отвечая на вопрос модератора, является ли вступление в НАТО для Украины большим приоритетом, чем членство в ЕС, вице-премьер дала однозначный ответ.

"После окончания войны членство в НАТО станет приоритетом для Украины", - заявила она.

Также Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает, что принятие Украины в НАТО будет сделано "политическим решением" и не потребует промежуточных стадий вроде Плана действий по членству.

"Нельзя исключать, что положительное решение вопроса вступления Украины в НАТО станет возможным и до завершения войны", - добавила она.

30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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Белый дом считает, что вопрос членства Украины в НАТО должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь.

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Темы: НАТОмеждународная общественностьСША
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