ЗСУ вразили пункт управління росіян поблизу Енергодара і штаб на Херсонщині – Генштаб

У районі окупованого міста Енергодар у Запорізькій області захисники України вдарили по пункту управління окупаційної армії, а в селищі Червоний Маяк на Херсонщині – по штабу ворога, Росія зазнала втрат.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 п'ятниці 11 листопада

Дослівно: "За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.

В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога – загинуло понад 50 окупантів а більш як 40 – поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки".

Деталі: Крім того, українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника.

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У свою чергу, противник впродовж цієї доби завдав 3 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

– з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

Триває 261 доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.