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ВСУ поразили пункт управления россиян вблизи Энергодара и штаб на Херсонщине – Генштаб

Елена РощинаПятница, 11 ноября 2022, 19:00
Бойцы на танке, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В районе оккупированного города Энергодар в Запорожской области защитники Украины ударили по пункту управления оккупационной армии, а в поселке Красный Маяк на Херсонщине – по штабу врага, Россия понесла потери.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 пятницы 11 ноября

Дословно: "По уточненной информации, в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8.

В районе города Энергодар поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, а более 40 – ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Червоный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика".

Детали: Кроме того, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

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В свою очередь, противник на протяжении этих суток нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
  • в Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополье на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

Идут 261 сутки противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению.

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьвойнаГенштаб
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