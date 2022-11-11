Оккупанты начали эвакуировать коллаборантов из Новой Каховки – ЦНС

Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, которая расположена напротив Берислава.

Источник: Центр национального сопротивления Украины

Детали: По информации центра, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

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Эвакуировать планируют семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.

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Этому предшествовало:

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