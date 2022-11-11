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Оккупанты начали эвакуировать коллаборантов из Новой Каховки – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 19:34

Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, которая расположена напротив Берислава.

Источник: Центр национального сопротивления Украины

Детали: По информации центра, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

 

Эвакуировать планируют семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.

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Этому предшествовало: 

  • 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра. В Генштабе Украины опровергли заявление РФ, что якобы все российские войска были переправлены на левый берег. 
  • Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что Херсон находится под контролем Украины.

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Темы: Херсонская областьоккупацияконтрнаступление
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