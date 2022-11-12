"Кухар Путіна" продовжує формувати військові структури у прикордонних з Україною областях – ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

Джерело: ISW

Дослівно: "Спонсор групи "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в Бєлгородській і Курській областях, незважаючи на відсутність загрози наземного вторгнення українських військ на територію Росії".

Деталі: Українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Херсонської області після того, як звідти відступили росіяни.

Супутникові знімки підтверджують заяви, зроблені як українськими, так і російськими джерелами, про те, що російські війська зруйнували Антонівський і залізничний мости (поблизу Херсона), а також міст через дамбу Нової Каховки (на схід від міста Херсон поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро, Дар'ївський міст (на північний схід від міста Херсон) через річку Інгулець в останній спробі заблокувати просування українських військ у напрямку центральної частини Херсонської області.

Крім того, геолокаційні супутникові знімки також вказують на те, що російські війська підготували першу і другу лінії оборони на південь від річки Дніпро і, ймовірно, продовжать укріплювати позиції на лівому березі в найближчі дні.

Українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області 11 листопада і продовжують посилювати контроль над західним берегом у найближчі дні.

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ISW оцінює всю західну частину Херсонської області як звільнену, виходячи з того, що росіяни позбавили себе можливості утримувати територію на правому березі Дніпра.

"Українські війська швидко завершують звільнення всіх районів, які ще не перебувають під їхнім контролем", – переконані аналітики.

Основні висновки аналітиків інституту: