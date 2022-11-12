"Повар Путина" продолжает формировать военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) сообщают, что частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

Источник: ISW

Дословно: "Спонсор группы "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы наземного вторжения украинских войск на территорию России".

Детали: Украинские войска завершают освобождение западного (правого) берега Херсонской области после того, как оттуда отступили россияне.

Спутниковые снимки подтверждают заявления, сделанные как украинскими, так и российскими источниками, о том, что российские войска разрушили Антоновский и железнодорожный мосты (вблизи Херсона), а также мост через дамбу Новой Каховки (к востоку от города Херсон вблизи Новой Каховки) через реку Днепр, Дарьевский мост (к северо-востоку от города Херсон) через реку Ингулец в последней попытке заблокировать продвижение украинских войск в направлении центральной части Херсонской области.

Кроме того, геолокационные спутниковые снимки также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и, вероятно, продолжат укреплять позиции на левом берегу в ближайшие дни.

Украинские войска получили значительные территориальные достижения по всей Херсонской области 11 ноября и продолжают усиливать контроль над западным берегом в ближайшие дни.

ВИДЕО ДНЯ

ISW оценивает всю западную часть Херсонской области как освобожденную, исходя из того, что россияне лишили себя возможности удерживать территорию на правом берегу Днепра.

"Украинские войска быстро завершают освобождение всех районов, которые еще не находятся под их контролем", - убеждены аналитики.

Основные выводы аналитиков института: