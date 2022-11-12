Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет - ЗМІ

Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", повідомляють кремлівські пропагандисти.

Джерело: "ТАСС" із посиланням на співрозмовника

Деталі: Повідомляється, що в додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет.

Виконати замовлення мають у 2023 році.

Міноборони РФ офіційно не повідомляє цю інформацію.

Нагадаємо: У листопаді 2021 року президент РФ Володимир Путін заявляв, що у Росії завершувалися випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон", і з 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту країни.