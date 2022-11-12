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Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 10:16
Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ
"ЦИРКОН", фото тасс

Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщают кремлевские пропагандисты.

Источник: "ТАСС" со ссылкой на собеседника

Детали: Сообщается, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет.

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Исполнить заказ должны в 2023 году.

Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.

Напомним: В начале ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.

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Темы: Росcияобстрел
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