Білорусь обурюється, що Україна укріплює свій кордон

Білоруські прикордонники обурюються тим, що "українські військові продовжують мінувати території, прилеглі до кордону з Білоруссю".

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі

Деталі: Білоруси повідомляють, нібито Збройні сили не лише мінують свій кордон із країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

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Прикордонники Лукашенка навіть оприлюднили якесь відео з "мінуванням".

Чому це важливо: Білорусь є країною-агресором, як і Росія. Перед війною міністр оборони РБ давав "слово офіцера" українському колезі, що з Білорусі не зайдуть російські війська.

Пізніше вони не тільки зайшли на територію Київської та Чернігівської області, а й 9 місяць війни продовжують обстрілювати українські міста зі своєї території.

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Також не можна виключати ймовірності повторного нападу російських або навіть білоруських військ.

Нагадаємо: На північному кордоні України зводять стіну, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.