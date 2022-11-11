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Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 17:17
Стіна на кордоні України та Білорусі, фото з Telegram заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

На північному кордоні України зводять стіну, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "На півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю.

Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях".

Деталі: За його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Тимошенко додав, що українські прикордонники мають "все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу".

 
 
 
 

Нагадаємо:

  • У жовтні у МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
  • Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.
  • У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.
  • У Генштабі України повідомили, що для підготовки наступу з Білорусі потрібно щонайменше 2-3 місяці.

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Теми: БілоруськордонПрикордонна службаОфіс президента
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