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Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 16:17
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю
Стіна на кордоні України та Білорусі, фото з Telegram заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

На північному кордоні України зводять стіну, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "На півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю.

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Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях".

Деталі: За його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Тимошенко додав, що українські прикордонники мають "все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу".

 
 
 
 

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Теми: БілоруськордонПрикордонна службаОфіс президента
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