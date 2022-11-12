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Беларусь возмущается, что Украина укрепляет свою границу

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 13:01
лукашенко, фото риа новости

Беларусские пограничники возмущаются тем, что "украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью".

Источник: Государственный пограничный комитет Беларуси

Детали: Беларусы сообщают, якобы Вооруженные силы не только минируют свою границу со страной-агрессором, но и якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали какое-то видео с "минированием".

Почему это важно: Беларусь является страной-агрессором, как и Россия. Перед войной министр обороны РБ давал "слово офицера" украинскому коллеге, что из Беларуси не зайдут российские войска.

Позже они не только зашли на территорию Киевской и Черниговской области, но и 9 месяц войны продолжает обстреливать украинские города со своей территории.

Также нельзя исключать вероятности повторного нападения российских или даже беларусских войск.

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Напомним: На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями.

Темы: Беларусьграницавойна
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