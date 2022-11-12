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В Запорожье сработала ПВО, обломки упали на улицы

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 17:30
Запорожье, фото Getty Images

В Запорожье во время воздушной тревоги в субботу сработала Противовоздушная оборона.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "Где-то с полчаса назад в Запорожье раздались взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны".

Детали: Куртев сообщил, что "на улицах одного из районов города есть обломки" и призвал жителей быть осторожными, не трогать подозрительные и неизвестные предметы.

Ранее ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщали о звуках взрывов в Запорожье.

По всей Украине в субботу объявляли воздушную тревогу.

Темы: Запорожьевойна
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