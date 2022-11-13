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На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 02:58
На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

Минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил противника у відповідь на атаки ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.

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Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив  по  позиціях ворога та  районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

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За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав. 18 кораблів та катерів, у тому числі 1 ракетоносій, знаходиьтся у готовності до залпу вісьмома "Калібрами".

Теми: Збройні силивійна
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