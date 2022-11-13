Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 03:58
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

Минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил противника у відповідь на атаки ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.

Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив  по  позиціях ворога та  районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

ВІДЕО ДНЯ

Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав. 18 кораблів та катерів, у тому числі 1 ракетоносій, знаходиьтся у готовності до залпу вісьмома "Калібрами".

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині

Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, зокрема щодо Криму - WSJ

Аварійні відключення електроенергії застосували в Києві та семи областях

оновленоВибух у Стамбулі: загинули 6 людей, 53 постраждали

відеоУ Лаврі досі моляться за Росію. СБУ взялася за справу

Генсек ООН проти "аби-якого миру" в Україні

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів – зведення
Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW
Ремарк в окопах під Херсоном. Історії солдата і кінопродюсера Володимира Яценка про страх на війні, перепрошивку нації та життя після перемоги
Останні новини
21:51
Зеленський: На Херсонщині росіяни чинили такі ж звірства, як і в інших окупованих регіонах
21:37
На Херсонщині загинув сапер, ще 4 дістали поранень – Зеленський
21:36
подкастІсторія скіфського золота з Мелітополя, яке українці знайшли, потім закопали та не змогли врятувати від Росії
21:22
Авто "Укрзалізниці" підірвалося на міні на Херсонщині – Єнін
21:10
На звільненій Херсонщині виявили катівні окупантів – МВС
20:37
Окупанти перетворили Мелітополь на суцільну військову базу – мер
20:17
У МОН розповіли про стан херсонських шкіл після окупації
20:10
Господар саміту G20 тисне на країни групи для пом’якшення критики РФ - Politico
19:52
ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині
19:24
Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, зокрема щодо Криму - WSJ
Усі новини...