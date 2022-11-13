На юге авиация ударила по районам развертывания сил врага – командование

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по районам развертывания сил противника в ответ на атаки врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В течение боевого дня 12 ноября противник наносил артиллерийские удары по позициям украинских военных и территориальных общинах в Бериславском районе.

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Обошлось без пострадавших и потерь.

В ответ украинская авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня осуществляли огневое воздействие по позициям врага и районах сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра.

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По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 захватчиков и 3 военных автомобиля. Остальные потери противника доразведываются.

Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. 18 кораблей и катеров, в том числе 1 ракетоноситель, находятся в готовности к залпу восемью "Калибрами".