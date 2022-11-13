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ОК "Південь": З початку тижня звільнено 179 населених пунктів

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 16:22
ОК Південь: З початку тижня звільнено 179 населених пунктів
звільнений Херсон, фото Дмитра Ларіна, УП

З початку тижня на півдні України Сили оборони звільнили 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів".

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Деталі: У командуванні повідомили, що у звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні.

Ворог не припиняє обстрілів українських підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.

Що передувало: 12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили вже понад 60 населених пунктів Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.

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Теми: Херсонська областьМиколаївська областьЗбройні сили
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