Звільнено вже понад 60 населених пунктів Херсонщини – Зеленський

Сили оборони звільнили вже понад 60 населених пунктів Херсонщини, водночас окупанти перед відступом з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру міста.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на цей вечір Силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція почала стабілізаційні заходи. В самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи…

Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо, повірте".

Деталі: Зеленський також повідомив, що на звільненій території Херсонщини вже вилучено майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися.

Президент закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

Він зазначив, що у суботу один з саперів отримав поранення у Херсоні під час розмінування адміністративної будівлі.

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Передісторія:

9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

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