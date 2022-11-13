ОК "Юг": С начала недели освобождено 179 населенных пунктов

С начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более 4,5 тысячах квадратных километров.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более 4,5 тысячах квадратных километров".

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Детали: В командовании сообщили, что в освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.

Враг не прекращает обстрелов украинских подразделений и прилегающих к линии соприкосновения территориальных общин, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов.

Что предшествовало: 12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны освободили уже более 60 населенных пунктов Херсонщины.

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11 ноября глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов.

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