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ОК "Юг": С начала недели освобождено 179 населенных пунктов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 17:22
освобожденный Херсон, фото Дмитрия Ларина, УП

С начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более 4,5 тысячах квадратных километров.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более 4,5 тысячах квадратных километров".

Детали: В командовании сообщили, что в освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.

Враг не прекращает обстрелов украинских подразделений и прилегающих к линии соприкосновения территориальных общин, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов.

Что предшествовало: 12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны освободили уже более 60 населенных пунктов Херсонщины.

11 ноября глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов

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Темы: Херсонская областьНиколаевская областьВооруженные силы
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