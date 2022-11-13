На Херсонщині загинув сапер, ще 4 дістали поранень – Зеленський

Під час проведення розмінування на звільненій території Херсонщини загинув сапер, ще 4 дістали поранень.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни.

Реклама:

На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування".

Що передувало: 13 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що автомобіль "Укрзалізниці" із 6 фахівцями підірвався на міні на звільненій території Херсонщини. Усі лишилися живі.

ВІДЕО ДНЯ

12 листопада поліцейський сапер дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.