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На Херсонщині загинув сапер, ще 4 дістали поранень – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 21:37
ілюстративне фото ДСНС

Під час проведення розмінування на звільненій території Херсонщини загинув сапер, ще 4 дістали поранень.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни.

На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування".

Що передувало: 13 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що автомобіль "Укрзалізниці" із 6 фахівцями підірвався на міні на звільненій території Херсонщини. Усі лишилися живі.

12 листопада поліцейський сапер дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.

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Теми: розмінуванняХерсонська областьЗеленський
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