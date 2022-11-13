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На Херсонщине погиб сапер, еще 4 получили ранения – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 20:37
На Херсонщине погиб сапер, еще 4 получили ранения – Зеленский
иллюстративное фото ГСЧС

Во время проведения разминирования на освобожденной территории Херсонщины погиб сапер, еще 4 получили ранения.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего это мины.

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К сожалению, погиб один из наших саперов. Еще 4 получили ранения, проводя разминирование".

Что предшествовало: 13 ноября первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что автомобиль "Укрзализныци" с 6 специалистами подорвался на мине на освобожденной территории Херсонщины. Все остались живы.

ВИДЕО ДНЯ

12 ноября полицейский сапер получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона.

Темы: разминированиеХерсонская областьЗеленский
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