МЗС відповіло окупантам: Росія не в тій позиції, щоб диктувати умови
Понеділок, 14 листопада 2022, 10:59
Міністерство закордонних справ відреагувало на заяви Росії, яка "не сприймає попередніх умов щодо України" і нагадало, що окупанти не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Деталі: Ніколенко відреагував на заяви МЗС країни-окупанта, що "Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська".
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Пряма мова Ніколенка: "Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови.
Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії.
За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо".
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