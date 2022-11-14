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МЗС відповіло окупантам: Росія не в тій позиції, щоб диктувати умови

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 10:59
МЗС відповіло окупантам: Росія не в тій позиції, щоб диктувати умови
ніколенко, фото з фб

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяви Росії, яка "не сприймає попередніх умов щодо України" і нагадало, що окупанти не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Ніколенко відреагував на заяви МЗС країни-окупанта, що "Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська".

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Пряма мова Ніколенка: "Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови.

Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії.

За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо".

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Теми: МЗСпереговориРосіявійна
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