МИД ответил оккупантам: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

Министерство иностранных дел отреагировало на заявления России, которая "не воспринимает предыдущих условий по Украине" и напомнило, что оккупанты не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".

Прямая речь Николенко: "Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно".