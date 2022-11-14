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МИД ответил оккупантам: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 10:59
МИД ответил оккупантам: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия
николенко, фото с фб

Министерство иностранных дел отреагировало на заявления России, которая "не воспринимает предыдущих условий по Украине" и напомнило, что оккупанты не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "Россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".

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Прямая речь Николенко: "Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно".

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Темы: МИДпереговорыРосcиявойна
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