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Кремль обурений, що Зеленський "приїхав на територію Росії"

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 12:34
пєсков, фото тасс

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков обурений приїздом президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон.

Джерело: Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що обласний центр Херсонщини – "це територія Росії".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

Росія продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

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Теми: Херсонська областьЗеленськийПутінокупація
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