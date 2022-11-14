Кремль обурений, що Зеленський "приїхав на територію Росії"
Понеділок, 14 листопада 2022, 12:34
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков обурений приїздом президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон.
Джерело: Пєсков, якого цитує "РИА Новости"
Деталі: Пєсков не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що обласний центр Херсонщини – "це територія Росії".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.
Росія продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.
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