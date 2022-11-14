Кремль обурений, що Зеленський "приїхав на територію Росії"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков обурений приїздом президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон.

Джерело: Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що обласний центр Херсонщини – "це територія Росії".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

Росія продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.