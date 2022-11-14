Кремль возмущен, что Зеленский "приехал на территорию России"
Понедельник, 14 ноября 2022, 12:34
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмущен приездом президента Владимира Зеленского в освобожденный от оккупантов Херсон.
Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"
Детали: Песков не захотел комментировать вопрос журналистов о приезде Зеленского в Херсон, но заявил, что областной центр Херсонщины - "это территория России".
Напомним: Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Россия продолжает считать Херсон, который было оккупирован и аннексирован ею, своей территорией, несмотря на отвод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.
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