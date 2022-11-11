Пєсков заявив, що Росія не знімає своїх претензій на всю Херсонську область
П'ятниця, 11 листопада 2022, 10:44
Росія продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.
Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС
Деталі: Пєсков не став говорити про рішення військових щодо Херсона.
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Він заявив, що Росія не шкодує, що "прийняла до свого складу" Херсонську область.
Пєсков не став коментувати слова експертів щодо ситуації навколо Херсона, але заявив, що "спеціальна військова операція триває".
За словами представника Кремля, Херсонська область "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".
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Передісторія:
- Наприкінці вересня російські окупанти провели фіктивні й юридично нікчемні "референдуми" на окупованих територіях материкової України щодо нібито їхнього бажання стати частиною Російської Федерації.
- 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про приєднання до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а 5 жовтня підписав "закони про прийняття" до РФ відповідних територій.
- Із кінця жовтня під натиском ЗСУ окупанти перевозили свою окупаційну адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області, а також вдалися до депортації місцевих жителів.
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон, однак українська влада переконана, що в обласному центрі зберігається значне угруповання російських військових і Росія не здасть місто без бою.
- 10 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська, відступаючи з Херсона, мінують усе, що можуть, а також підривають критичну інфраструктуру, включно з котельнями, вишками зв’язку й Антонівським мостом.
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