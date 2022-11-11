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Пєсков заявив, що Росія не знімає своїх претензій на всю Херсонську область

Олена РощінаП'ятниця, 11 листопада 2022, 11:44
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Росія продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: Пєсков не став говорити про рішення військових щодо Херсона.

Він заявив, що Росія не шкодує, що "прийняла до свого складу" Херсонську область.

Пєсков не став коментувати слова експертів щодо ситуації навколо Херсона, але заявив, що "спеціальна військова операція триває".

За словами представника Кремля, Херсонська область "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".

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Теми: РосіяХерсонХерсонська областьанексія
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