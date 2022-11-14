Владу закликають повернути акредитацію, відібрану в журналістів за репортажі з Херсона

Журналісти й медійні організації вимагають від української влади повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після деокупації, а також розібратися з комунікаційними структурами Міноборони України.

Джерело: заява медійників, Інститут масової інформації

Деталі: 11 листопада, у день звільнення Херсона, ОК "Південь" повідомило, що доступ представників медіа до населених пунктів, які були деокуповані у листопаді, тимчасово обмежено.

13 листопада Генштаб Збройних сил України скасував дозвіл на роботу щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо вони нібито порушили правила роботи у районі ведення бойових дій. Серед них були журналісти західних CNN та SkyNews, вітчизняних редакцій "Української правди" та hromadske.

14 листопада низка редакцій та організацій адресувала звернення з цього приводу президенту Володимиру Зеленському, головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони Олексію Рєзнікову.

Дослівно: "Ми, українські й іноземні журналісти та медійні організації, вимагаємо вжити негайних заходів, щоб розв’язати конфліктну ситуацію, викликану неефективністю та непрофесіоналізмом комунікаційних структур Міністерства оборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Репортажі українських і закордонних журналістів, зроблені у звільненому Херсоні, стали величезним вкладом у нашу перемогу. Весь світ облетіли кадри колег із CNN, SkyNews та інших провідних іноземних та українських медіа. Вони засвідчили радість, із якою херсонці зустрічають українську армію, спростовуючи тим самим брехню російської пропаганди. Їхні матеріали є також надважливими документами української історії, яка твориться зараз.

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Натомість комунікаційні структури МО, які не спромоглися побудувати механізм допуску журналістів, вирішили просто заборонити абсолютно всім журналістам працювати, посилаючись на небезпеку перебування в щойно звільненому місті".

Деталі: У зверненні зазначається, що професійні журналісти, які отримали офіційну акредитацію Міноборони, мають відповідні навички, пройшли численні тренінги, мають міжнародні сертифікати з безпеки і величезний досвід роботи на передовій.

"Ті українські та зарубіжні журналісти, які потрапили до Херсона, не виконавши всіх вимог Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, сьогодні позбавлені акредитації та більше не зможуть висвітлювати події на передовій та в прифронтовій зоні, а зарубіжні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні", – зазначають підписанти.

На їхню думку, "провал у розумінні особливостей роботи журналістів на війні і небажання створити рівні і прозорі правила роботи вилився у створення інформаційної напруги і комунікаційну кризу".

"Намагання заборонити все не просто не працює – воно шкодить нашій країні. А ті, хто шукає простих рішень, породжують складні проблеми", – наголошують медійники.

Вони вимагають:

Негайно повернути акредитацію українським і зарубіжним журналістам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її через це забрали.

Провести внутрішнє розслідування непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК "Південь" і загалом комунікаційного сектора Міністерства оборони України і прийняти відповідні кадрові рішення.

Побудувати рівні та прозорі правила роботи і допуску журналістів і відмовитися від вибіркового підходу.

Перестати агресивно атакувати медійників і почати з ними співпрацювати. Залучити до роботи комунікаційних органів МО професіоналів, які розуміються на особливостях роботи журналістів і здатні побудувати якісну комунікацію.

Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. У журналістів уже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно позначаються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії.

Припинити необґрунтоване перешкоджання роботі журналістів, ставитися до них із повагою, розуміючи їхні потреби та місію. Світ дізнається про війну і співпереживає Україні зокрема й завдяки роботі українських і закордонних медіа.

Докласти всіх зусиль, аби професійні медіа могли оперативно і безперешкодно виконувати свою роботу.

Заяву підписали: Медіарух, Центр прав людини ZMINA, Texty.org.ua та інші.