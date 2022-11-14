Власть призывают вернуть аккредитацию, отобранную у журналистов за репортажи из Херсона

Журналисты и медийные организации требуют от украинской власти вернуть аккредитацию украинским и зарубежным медийщикам, освещавшим события в Херсоне сразу после деоккупации, а также разобраться с коммуникационными структурами Минобороны Украины.

Источник: заявление медийщиков, Институт массовой информации

Детали: 11 ноября, в день освобождения Херсона, ОК "Юг" сообщило, что доступ представителей медиа к населенным пунктам, деоккупированным в ноябре, временно ограничен.

13 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины отменил разрешения на работу не менее шести журналистам съемочных групп, поскольку они якобы нарушили правила работы в районе ведения боевых действий. Среди них были журналисты западных CNN и SkyNews, отечественных редакций "Украинской правды" и hromadske.

14 ноября ряд редакций и организаций адресовали обращение по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову.

Дословно: "Мы, украинские и иностранные журналисты и медийные организации, требуем немедленных мер, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, вызванную неэффективностью и непрофессионализмом коммуникационных структур Министерства обороны, в частности, Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Репортажи украинских и зарубежных журналистов, сделанные в освобожденном Херсоне, стали огромным вкладом в нашу победу. Весь мир облетели кадры коллег из CNN, SkyNews и других ведущих иностранных и украинских медиа. Они показали радость, с которой херсонцы встречают украинскую армию, опровергая тем самым ложь российской пропаганды. Их материалы являются также важными документами украинской истории, которая творится сейчас.

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Коммуникационные структуры МО, которые не смогли построить механизм допуска журналистов, решили просто запретить абсолютно всем журналистам работать, ссылаясь на опасность пребывания в только что освобожденном городе".

Детали: В обращении отмечается, что профессиональные журналисты, получившие официальную аккредитацию Минобороны, имеют соответствующие навыки, прошли многочисленные тренинги, имеют международные сертификаты по безопасности и огромный опыт работы на передовой.

"Те украинские и зарубежные журналисты, которые попали в Херсон, не выполнив всех требований Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, сегодня лишены аккредитации и больше не смогут освещать события на передовой и в прифронтовой зоне, а зарубежные корреспонденты, возможно, вообще не будут работать в Украине", – отмечают подписанты.

По их мнению, "провал в понимании особенностей работы журналистов на войне и нежелание создать равные и прозрачные правила работы вылился в создание информационного напряжения и коммуникационный кризис".

"Попытки запретить все не просто не работают – они вредят нашей стране. А те, кто ищет простые решения, порождают сложные проблемы", – подчеркивают медийщики.

Они требуют:

Немедленно вернуть аккредитацию украинским и зарубежным журналистам, которые освещали события в Херсоне и у которых ее из-за этого забрали.

Провести внутреннее расследование непрофессиональной работы коммуникационного отдела ОК "Юг" и коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения.

Построить равные и прозрачные правила работы и допуска журналистов и отказаться от выборочного подхода.

Перестать агрессивно атаковать медийщиков и начать с ними сотрудничать. Привлечь к работе коммуникационных органов МО профессионалов, которые разбираются в особенностях работы журналистов и способны построить качественную коммуникацию.

Убрать излишнюю и недейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования, внедренные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, к тому же применяемые непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении самых важных событий в Украине для украинской и мировой аудитории.

Прекратить необоснованное препятствование работе журналистов, относиться к ним с уважением, понимая их потребности и миссию. Мир узнает о войне и сопереживает Украине, в том числе, и благодаря работе украинских и зарубежных медиа.

Приложить все усилия, чтобы профессиональные медиа могли оперативно и беспрепятственно выполнять свою работу.

Заявление подписали: Медіарух (Медиадвижение), Центр прав человека ZMINA, Texty.org.ua и другие.