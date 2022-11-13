Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації за репортажі з Херсона
Низку журналістів іноземних медіа позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона.
Джерело: "Детектор медіа", Генштаб ЗСУ
Деталі: На офіційній Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ в неділю з’явилося повідомлення, що "низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними".
Дослівно Генштаб: "Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.
Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування".
Більше деталей: У Генштабі не назвали конкретні медіа, журналістів яких позбавили акредитації.
Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews.
Окрім них, в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона.
Раніше про намір позбавити акредитації журналістів CNN та SkyNews повідомила в розмові з "Детектором медіа" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Пряма мова Гуменюк: "Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК "Південь", про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування...
У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію".
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
- Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.