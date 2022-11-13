Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації за репортажі з Херсона

Низку журналістів іноземних медіа позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона.

Джерело: "Детектор медіа", Генштаб ЗСУ

Деталі: На офіційній Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ в неділю з’явилося повідомлення, що "низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними".

Дослівно Генштаб: "Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.

Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування".

Більше деталей: У Генштабі не назвали конкретні медіа, журналістів яких позбавили акредитації.

Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews.

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Окрім них, в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона.

Раніше про намір позбавити акредитації журналістів CNN та SkyNews повідомила в розмові з "Детектором медіа" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Пряма мова Гуменюк: "Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК "Південь", про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування...

У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію".

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