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Розвідка: Командування ПВК – колишні російські спецпризначенці

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 15:38
Розвідка: Командування ПВК – колишні російські спецпризначенці
Фото з пресслужби ГУР

Командування російських приватних військових компаній складається з колишніх бійців спеціального призначення – ними дорожать на полі бою, на відміну від "зеків".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрі Черняка в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Скелет, командування ПВК – це колишні бійці російських частин спеціального призначення. Тобто вони професійні в сенсі планування операцій. Але ті мобілізовані зеки, які перебувають під їхнім командуванням, зважаючи на відсутність належної підготовки та мотивації, не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій".

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Деталі: Крім того, за словами іншого співрозмовника видання у спецслужбах, під час ведення бойових дій "зеків-вагнерівців" кидають у першу лінію, бо їх не шкода. За ними стоять загороджувальні загони, які під загрозою розстрілу не дозволяють найманцям із в'язниць відійти назад. Водночас "професійними" членами ПВК дорожать. 

Що цьому передувало: 

  • На початку вересня у мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер" особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   
  • У жовтні Головне управління розвідки повідомило, що російська ПВК "Вагнер" почала масово набирати в’язнів для війни в Україні, зокрема й тих, хто страждає на тяжкі інфекційні захворювання. Це явище набуло масового характеру.

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Теми: Вагнеррозвідка
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