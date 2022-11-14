Разведка: Командование ЧВК – бывшие российские спецназовцы

Командование российских частных военных компаний состоит из бывших бойцов специального назначения – ими дорожат на поле боя, в отличие от "зеков".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Скелет, командование ПВК – это бывшие бойцы российских частей специального назначения. То есть они профессиональны в смысле планирования операций. Но те мобилизованные зеки, которые находятся под их командованием, ввиду отсутствия должной подготовки и мотивации, не могут эффективно осуществлять ни наступательных, ни оборонных действий".

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Детали: Кроме того, по словам другого собеседника издания в спецслужбах, во время ведения боевых действий "зеков-вагнеровцев" бросают в первую линию, потому что их не жалко. За ними стоят заградительные отряды, под угрозой расстрела не позволяющие наемникам из тюрем отойти назад. В то же время "профессиональными" членами ЧВК дорожат.

Что этому предшествовало:

В начале сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ППК "Вагнер" лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

В октябре Главное управление разведки сообщило, что российский ПИК "Вагнер" начал массово набирать узников для войны в Украине, в том числе и тех, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями. Это явление приобрело массовый характер.