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В окупованому Маріуполі вмирає близько 150 людей щотижня – міська рада

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 16:21
В окупованому Маріуполі вмирає близько 150 людей щотижня – міська рада
Ілюстративне фото з Telegram Маріупольскої міської ради

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей – рівень смертності зріс приблизно у 4-5 разів, у порівнянні з показником до повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради 

Дослівно: "У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. 

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Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів, у порівнянні з довоєнним періодом".

Деталі: У міській раді додали, що щотижня у окупованому місті народжується лише 5-6 дітей, хоча до повномасштабного вторгнення росіян на світ з’являлося близько 50-ти дітей.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У серпні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті зросла смертність – помирає кожен четвертий пацієнт у лікарні.
  • У вересні стало відомо, що в окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки, збільшили кількість поліцейських, військових та почали затримувати невдоволених маріупольців
  • У жовтні Маріупольська міська рада повідомила, що деякі жителі досі живуть у наметах і готують на вогнищах, бо їхні будинки розбомбили окупанти, а нове житло не надали.

Теми: Маріупольжертвиокупація
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