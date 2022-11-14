В окупованому Маріуполі вмирає близько 150 людей щотижня – міська рада
Понеділок, 14 листопада 2022, 17:21
В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей – рівень смертності зріс приблизно у 4-5 разів, у порівнянні з показником до повномасштабного вторгнення Росії.
Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради
Дослівно: "У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає.
Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів, у порівнянні з довоєнним періодом".
Деталі: У міській раді додали, що щотижня у окупованому місті народжується лише 5-6 дітей, хоча до повномасштабного вторгнення росіян на світ з’являлося близько 50-ти дітей.
Що цьому передувало:
- У серпні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті зросла смертність – помирає кожен четвертий пацієнт у лікарні.
- У вересні стало відомо, що в окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки, збільшили кількість поліцейських, військових та почали затримувати невдоволених маріупольців.
- У жовтні Маріупольська міська рада повідомила, що деякі жителі досі живуть у наметах і готують на вогнищах, бо їхні будинки розбомбили окупанти, а нове житло не надали.
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