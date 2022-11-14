В оккупированном Мариуполе умирает около 150 человек еженедельно – городской совет

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек – уровень смертности вырос примерно в 4-5 раз, по сравнению с показателем до полномасштабного вторжения России.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета

Дословно: "В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. То есть почти 25 человек ежедневно. Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает.

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Уровень смертности вырос в четыре-пять раз, по сравнению с довоенным периодом".

Детали: В городском совете добавили, что еженедельно в оккупированном городе рождается лишь 5-6 детей, хотя до полномасштабного вторжения россиян на свет появлялось около 50-ти детей.

Что этому предшествовало:

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