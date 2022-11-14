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В оккупированном Мариуполе умирает около 150 человек еженедельно – городской совет

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 17:21
Иллюстративное фото из Telegram Мариупольского городского совета

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек – уровень смертности вырос примерно в 4-5 раз, по сравнению с показателем до полномасштабного вторжения России.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета 

Дословно: "В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. То есть почти 25 человек ежедневно. Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает. 

Уровень смертности вырос в четыре-пять раз, по сравнению с довоенным периодом".

Детали: В городском совете добавили, что еженедельно в оккупированном городе рождается лишь 5-6 детей, хотя до полномасштабного вторжения россиян на свет появлялось около 50-ти детей.

Что этому предшествовало: 

  • В августе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе выросла смертность – умирает каждый четвертый пациент в больнице.
  • В сентябре стало известно, что в оккупированном Мариуполе россияне усилили проверки, увеличили количество полицейских, военных и начали задерживать недовольных мариупольцев
  • В октябре Мариупольский городской совет сообщил, что некоторые жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах, потому что их дома разбомбили оккупанты, а новое жилье не предоставили.

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Темы: Мариупольжертвыоккупация
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