В оккупированном Мариуполе умирает около 150 человек еженедельно – городской совет

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек – уровень смертности вырос примерно в 4-5 раз, по сравнению с показателем до полномасштабного вторжения России.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета

Дословно: "В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. То есть почти 25 человек ежедневно. Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает.

Уровень смертности вырос в четыре-пять раз, по сравнению с довоенным периодом".

Детали: В городском совете добавили, что еженедельно в оккупированном городе рождается лишь 5-6 детей, хотя до полномасштабного вторжения россиян на свет появлялось около 50-ти детей.

Что этому предшествовало:

В августе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе выросла смертность – умирает каждый четвертый пациент в больнице.

В сентябре стало известно, что в оккупированном Мариуполе россияне усилили проверки, увеличили количество полицейских, военных и начали задерживать недовольных мариупольцев.

В октябре Мариупольский городской совет сообщил, что некоторые жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах, потому что их дома разбомбили оккупанты, а новое жилье не предоставили.