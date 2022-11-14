Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине погиб студент из Замбии, который отбывал срок в российской тюрьме

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 22:17
Foreign Minister of Zambia Stanley Kakubo, photo from Facebook of the Ministry of Foreign Affairs of Zambia

Министерство иностранных дел Замбии просит объяснить, как один из ее граждан, который находился в московской тюрьме, мог погибнуть на войне против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо

Детали: По словам главы МИД, студент Натан Ньиренда учился в Москве, однако в 2020 году был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Он погиб на войне в Украине 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.

Прямая речь главы МИД: "Учитывая это очень печальное развитие событий, правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии лишиться жизни".

Что этому предшествовало: 

  • В начале сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, который также организовал так называемое ЧВК "Вагнер" лично призывает российских заключенных воевать в Украине.   
  • В октябре Главное управление разведки сообщило, что российская ЧВК "Вагнер" начала массово набирать заключенных для войны в Украине, в том числе и тех, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями. Это явление приобрело массовый характер.

Темы: АфрикаРосcиявойнатюрьма
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Тернопольщина: 90% области без света

В Молдове частично пропал свет после ракетных ударов РФ по Украине

видео, фотоРакетный удар по Киевской области: опубликовано видео попадания

обновлено, видеоРакеты попали в жилые дома в центре Киева, есть погибшая

В Киеве – снова экстренные отключения света

Не Победы, а Галицкая: украинцы "за" возвращение исторических названий улицам и площадям Киева

Все новости...
Африка
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей
Возле министерства образования в Сомали взорвались автомобили — сотня людей погибли, еще 300 ранены
Уганда хочет поставлять в РФ свои электромобили
Последние новости
18:47
Тернопольщина: 90% области без света
18:46
В Николаевской области за сутки не было ни одного "прилета" – Ким
18:38
Тревога длилась почти 6 часов в некоторых областях
18:35
Во Львове приостанавливают подачу тепла
18:30
Vodafone Украина предупредил о временных перебоях из-за недостатка питания
18:21
Украина после массированной атаки ждет реакции от G20
18:16
Утратили страх, но не веру: как украинцы комментируют массированные ракетные удары россиян
18:16
Консервативные группы призывают действующий Конгресс, заседающий до января, не одобрять помощь Украине
18:10
фотоПоношенные сандалии Стива Джобса продали на аукционе за рекордные 200 тысяч долларов
18:03
Российская атака на энергосистему Украины повлияет и на энергосистемы стран-соседей
Все новости...