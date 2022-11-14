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В Украине погиб студент из Замбии, который отбывал срок в российской тюрьме

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 21:17
В Украине погиб студент из Замбии, который отбывал срок в российской тюрьме
Foreign Minister of Zambia Stanley Kakubo, photo from Facebook of the Ministry of Foreign Affairs of Zambia

Министерство иностранных дел Замбии просит объяснить, как один из ее граждан, который находился в московской тюрьме, мог погибнуть на войне против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо

Детали: По словам главы МИД, студент Натан Ньиренда учился в Москве, однако в 2020 году был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Он погиб на войне в Украине 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.

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Прямая речь главы МИД: "Учитывая это очень печальное развитие событий, правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии лишиться жизни".

Что этому предшествовало: 

  • В начале сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, который также организовал так называемое ЧВК "Вагнер" лично призывает российских заключенных воевать в Украине.   
  • В октябре Главное управление разведки сообщило, что российская ЧВК "Вагнер" начала массово набирать заключенных для войны в Украине, в том числе и тех, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями. Это явление приобрело массовый характер.

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Темы: АфрикаРосcиявойнатюрьма
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