В Украине погиб студент из Замбии, который отбывал срок в российской тюрьме

Министерство иностранных дел Замбии просит объяснить, как один из ее граждан, который находился в московской тюрьме, мог погибнуть на войне против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо

Детали: По словам главы МИД, студент Натан Ньиренда учился в Москве, однако в 2020 году был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Он погиб на войне в Украине 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.

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Прямая речь главы МИД: "Учитывая это очень печальное развитие событий, правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии лишиться жизни".

Что этому предшествовало:

В начале сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, который также организовал так называемое ЧВК "Вагнер" лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

В октябре Главное управление разведки сообщило, что российская ЧВК "Вагнер" начала массово набирать заключенных для войны в Украине, в том числе и тех, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями. Это явление приобрело массовый характер.