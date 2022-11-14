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Президент дав звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 22:58
Президент дав звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику Андрію Орлову.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у понеділок під час поїздки на Херсонщину та Миколаївщину вручив воїнам державні нагороди.

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Дослівно: "Звання Героя України присвоєно розвіднику, сержанту Андрію Орлову. Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав, повернувся на передову.

І вже 10 листопада у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації".

Більше деталей: Президент повідомив, що у Херсоні вручив 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", іще три ордени передав пораненим бійцям.

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Зокрема, орденом Богдана Хмельницького І ступеня відзначено бригадного генерала Олександра Тарнавського.

"У вересні він став командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Херсон", і ми бачимо результат", - сказав Зеленський.

Що передувало: Снігурівку на Миколаївщині, яка була під окупацією з 19 березня, Сили оборони звільнили 10 листопада.

Теми: ЗеленськийнагородиМиколаївська область
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