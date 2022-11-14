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Президент дал звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снигиревке

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 22:58
Президент дал звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снигиревке
иллюстративное фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику Андрею Орлову.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в понедельник во время поездки в Херсонскую и Николаевскую области вручил воинам государственные награды.

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Дословно: "Звание Героя Украины присвоено разведчику, сержанту Андрею Орлову. Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине. Был ранен, выздоровел, вернулся на передовую.

И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда принимал участие в освобождении Снигиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации".

Больше деталей: Президент сообщил, что в Херсоне вручил 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам.

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В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский.

"В сентябре он стал командующим оперативно-стратегической группы войск "Херсон", и мы видим результат", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: Снигиревку Николаевской области, которая была под оккупацией с 19 марта, Силы обороны освободили 10 ноября.

Темы: ЗеленскийнаградыНиколаевская область
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