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Зеленський готується звернутися до учасників "саміту G19"

Катерина ТищенкоВівторок, 15 листопада 2022, 00:20
фото Anadolu Agency via Getty Images

Президент Володимир Зеленський назвав саміт "Групи двадцяти", який починається в Індонезії, самітом G19.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які позбавлені Росією нормального життя і після 24 лютого, й у 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни.

Вже за кілька годин говоритиму про це у своєму зверненні до учасників саміту... G19 в Індонезії. Це об’єднання дуже вагомих держав.

І сьогодні, ще напередодні саміту, вже прозвучали вагомі заяви. Зокрема важливо, що Сполучені Штати та Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерної зброї. Всі розуміють, кому адресовані ці слова".

Що передувало: Цього тижня в Індонезії відбудеться саміт "Групи двадцяти", звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів 20-ти найвпливовіших держав заплановано на вівторок 15 листопада. Президент Росії Володимир Путін не виступить перед G20 навіть онлайн.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звернення до держав "Великої двадцятки" з закликом виключити Російську Федерацію зі складу цієї впливової групи.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

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Теми: ЗеленськийG20
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