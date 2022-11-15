Зеленский готовится обратиться к участникам "саммита G19"

Президент Владимир Зеленский назвал саммит "Группы двадцати", который начинается в Индонезии, саммитом G19.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Это счастье для всех, когда Россию удается выгнать. Счастье, которое будет и в тех наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны.

Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита... G19 в Индонезии. Это объединение очень весомых государств.

И сегодня, еще накануне саммита, уже прозвучали весомые заявления. В частности, важно, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость любых угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова".

Что предшествовало: На этой неделе в Индонезии состоится саммит "Группы двадцати", обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам 20-ти самых влиятельных государств запланировано на вторник 15 ноября. Президент России Владимир Путин не выступит перед G20 даже онлайн.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с призывом исключить Российскую Федерацию из состава этой влиятельной группы.

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