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Зеленский готовится обратиться к участникам "саммита G19"

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 23:20
Зеленский готовится обратиться к участникам саммита G19
фото Anadolu Agency via Getty Images

Президент Владимир Зеленский назвал саммит "Группы двадцати", который начинается в Индонезии, саммитом G19.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Это счастье для всех, когда Россию удается выгнать. Счастье, которое будет и в тех наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны.

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Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита... G19 в Индонезии. Это объединение очень весомых государств.

И сегодня, еще накануне саммита, уже прозвучали весомые заявления. В частности, важно, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость любых угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова".

Что предшествовало: На этой неделе в Индонезии состоится саммит "Группы двадцати", обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам 20-ти самых влиятельных государств запланировано на вторник 15 ноября. Президент России Владимир Путин не выступит перед G20 даже онлайн.

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с призывом исключить Российскую Федерацию из состава этой влиятельной группы.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали в понедельник согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине.

Темы: ЗеленскийG20
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