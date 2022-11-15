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Емоджі й Телеграм проти офіційних джерел – кому вірити щодо звільнення міст на півдні

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 09:55
Емоджі й Телеграм проти офіційних джерел – кому вірити щодо звільнення міст на півдні
ілюстративне фото ЗСУ

Влада України закликає дочікуватися офіційних підтверджень звільнення населених пунктів на півдні.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Офісу президента Андрій Єрмак, ОК "Південь", начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо ТВ"

Пряма мова Кіма: "Щоб не було ілюзій: поки ЗСУ не підтвердить, що населений пункт звільнено - туди навіть думати не можна щоб їхати".

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Деталі: Увечері 14 листопада деякі Telegram-канали писали нічим не підкріплену інформацію про звільнення кількох географічних точок на Миколаївщині та Херсонщині, зокрема  Кінбурнської коси та Олешок.

Голова ОП Єрмак о 18.38 підіграв ажіотажу, запостивши в свій ТГ-канал черговий ребус із емоджі, який трактували по-різному.

 

Згодом (о 23.37) в його каналі з'явився інший допис із одного слова – "Терпіння".

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У нічному зведенні ОК "Південь" йшлося про те, що вдень 14 листопада з Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню "Град" намагався атакувати Очаків. Було зафіксовано удари по акваторії та пірсах. Без втрат.

Також повідомлялося, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил півдня відпрацювали 5️0 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 листопада про звільнення якихось населених пунктів на півдні не повідомлялося.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк вранці у вівторок в телеефірі щодо Кінбурнської коси зазначила наступне: "Це наразі зона ведення активних бойових дій, тому ми про це зараз мовчимо, щоб потім було про що поговорити".

Теми: війна
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