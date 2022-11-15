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Эмодзи и Телеграмм против официальных источников - кому верить об освобождении городов на юге

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 09:55
Эмодзи и Телеграмм против официальных источников - кому верить об освобождении городов на юге
иллюстративное фото ВСУ

Власти Украины призывают дожидаться официальных подтверждений освобождения населенных пунктов на юге страны.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Офиса президента Андрей Ермак, ОК "Юг", начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо ТВ"

Прямая речь Кима: "Чтобы не было иллюзий: пока ВСУ не подтвердит, что населенный пункт освобожден - туда даже думать нельзя чтобы ехать".

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Детали: Вечером 14 ноября некоторые Telegram-каналы писали ничем не подкрепленную информацию об освобождении нескольких географических точек на Николаевщине и Херсонщине, в частности Кинбурнской косы и Олешек.

Глава ОП Ермак в 18.38 подыграл ажиотажу, запостив в свой ТГ-канал очередной ребус с эмоджи, который трактовали по-разному.

 

Впоследствии (в 23.37) в его канале появилось другое сообщение из одного слова - "Терпение".

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В ночной сводке ОК "Юг" говорилось о том, что днем 14 ноября с Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня "Град" пытался атаковать Очаков. Были зафиксированы удары по акватории и пирсам. Без потерь.

Также сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил юга отработали 5️0 огневых задач, в частности по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Олешках.

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 15 ноября об освобождении каких-то населенных пунктов на юге не сообщалось.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк утром в телеэфире относительно Кинбурнской косы отметила следующее: "Это сейчас зона ведения активных боевых действий, поэтому мы об этом сейчас молчим, чтобы потом было о чем поговорить".

Темы: война
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