Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ завела дело за прославление России в Киево-Печерской Лавре

"Украинская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 10:29
СБУ завела дело за прославление России в Киево-Печерской Лавре
Фото иллюстративное: священнослужители Киево-Печерской Лавры. Фото с сайта монастырского комплекса

Украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир"".

Реклама:

Детали: Правоохранители осуществляют следственные действия по ч.1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УКУ.

Что этому предшествовало:

  • На территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: церковьСБУпропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: