СБУ завела дело за прославление России в Киево-Печерской Лавре
Вторник, 15 ноября 2022, 11:29
Украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир"".
Детали: Правоохранители осуществляют следственные действия по ч.1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УКУ.
Что этому предшествовало:
- На территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.