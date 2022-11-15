СБУ завела дело за прославление России в Киево-Печерской Лавре

Украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир"".

Детали: Правоохранители осуществляют следственные действия по ч.1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УКУ.

Что этому предшествовало: