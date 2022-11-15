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Пригожин вважає, що "вагнерівця" зі скандального відео стратило ЦРУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 листопада 2022, 12:02
Скрін з відео

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що страчений на камеру "вагенерівець" Євген Нужин міг бути "завербований ЦРУ і завчасно сів у в'язницю на 27 років, щоб проникнути в ПВК і створити умови для своєї страти", а потім був убитий американськими спецслужбами.

Джерело: пресслужба компанії Пригожина "Конкорд"

Пряма мова: "Для мене абсолютно очевидно, що Євген Нужин був викрадений і по-звірячому вбитий співробітниками спецслужб США.

Оперативним центром ПВК "Вагнер" зараз розслідується версія про те, що Євген Нужин був завербований ЦРУ і завчасно сів у в'язницю на 27 років, у зв'язку з тим, що ЦРУ заздалегідь знало про майбутній (так званий - ред.) "держпереворот" в Україні в 2014 році, а також про можливі сутички на території України, він став членом ПВК "Вагнер" і створив умови для своєї страти".

Деталі: У заяві йдеться про те, що Нужин був "добровольцем" у складі ПВК і брав участь у військових діях, проте заперечується, що його викрали і вбили товариші по службі.

Пригожин вважає, що "вагнерівці" не могли викрасти Нужина і непомітно доставити на лінію фронту. На його думку, це могли організувати спецслужби США, які "викрадають людей по всьому світу".

Він зазначив, що на відео не чути лайок російською мовою, які "характерні для подібних роликів за участю росіян", а колір цеглини, на якій лежала голова Нужина, не відповідає тому, що використовують у РФ. Він також стверджує, що камуфляжне розфарбування форми фігурантів відео відповідає розробці американської компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин додав, що ніхто зі співробітників ПВК після опитування "не довів інформацію про те, що викрадав Нужина, або брав участь у його страті", хоча бійці вирізняються "дисципліною і суворим дотриманням міжнародних норм".

Пригожин попросив генпрокурора Росії перевірити версію про "причетність американських спецслужб".

 
 
 

Що цьому передувало:

  • Євген Нужин відбував покарання в Рязанській області і був завербований ПВК Вагнера для участі у війні проти України. Він здався в полон у вересні. В інтерв'ю Нужин заявив, що спочатку планував здатися в полон і воювати на боці України, де, за його словами, у нього живуть родичі. 12 листопада в Мережі з'явилося відео жорстокого вбивства Нужина. Те, що сталося, назвали "покаранням зрадника".
  • Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "не їхня справа", що громадянина Російської Федерації жорстоко стратили без суду.

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Теми: ВагнерСШАРосія
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