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Пригожин считает, что "вагнеровца" со скандального видео убило ЦРУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 11:02
Пригожин считает, что вагнеровца со скандального видео убило ЦРУ
Скрин с видео

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру "вагенеровец" Евгений Нужин мог быть "завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы проникнуть в ЧВК и создать условия для своей казни", а затем был убит американскими спецслужбами.

Источник: пресс-служба компании Пригожина "Конкорд"

Пряма речь: "Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США.

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Оперативным центром ЧВК "Вагнер" в настоящий момент исследуется версия о том, что Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что ЦРУ заранее знали о будущем (так называемом - ред.) "госперевороте" в Украине в 2014 году, а также возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК "Вагнер", и создал условия для своей казни".

Детали: Пригожин попросил генпрокурора России проверить версию о "причастности американских спецслужб" к убийству Нужина

В заявлении говорится, что Нужин был "добровольцем" в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако отрицается, что он был похищен и убит сослуживцами.

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Пригожин считает, что "вагнеровцы" не могли похитить Нужина и незаметно доставить на линию фронта. По его мнению, это могли организовать спецслужбы США, которые "похищают людей по всему миру".

Он отметил, что на видео не слышно ругательств на русском языке, которые "характерны для подобных роликов с участием россиян", а цвет кирпича, на котором лежала голова Нужина, не соответствует тому, который используют в РФ. Он также утверждает, что камуфляжная раскраска формы фигурантов видео соответствует разработке американской компании.

Пригожин добавил, что никто из сотрудников ЧВК после опроса "не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни", хотя бойцы отличаются "дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

 
 
 

Что этому предшествовало:

  • Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в войне против Украине. Он сдался в плен в сентябре. В интервью Нужин заявил, что изначально планировал сдаться в плен и воевать на стороне Украины, где, по его словам, у него живут родственники. 12 ноября в Сети появилось видео жестокого убийства Нужина. Происходящее назвали "наказанием предателя".
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не их дело", что гражданина Российской Федерации жестоко казнили без суда.

Темы: ВагнерСШАРосcия
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