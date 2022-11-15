Пригожин считает, что "вагнеровца" со скандального видео убило ЦРУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру "вагенеровец" Евгений Нужин мог быть "завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы проникнуть в ЧВК и создать условия для своей казни", а затем был убит американскими спецслужбами.

Источник: пресс-служба компании Пригожина "Конкорд"

Пряма речь: "Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США.

Оперативным центром ЧВК "Вагнер" в настоящий момент исследуется версия о том, что Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что ЦРУ заранее знали о будущем (так называемом - ред.) "госперевороте" в Украине в 2014 году, а также возможных столкновениях на территории Украины, он внедрился в ЧВК "Вагнер", и создал условия для своей казни".

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В заявлении говорится, что Нужин был "добровольцем" в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако отрицается, что он был похищен и убит сослуживцами.

Пригожин считает, что "вагнеровцы" не могли похитить Нужина и незаметно доставить на линию фронта. По его мнению, это могли организовать спецслужбы США, которые "похищают людей по всему миру".

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Он отметил, что на видео не слышно ругательств на русском языке, которые "характерны для подобных роликов с участием россиян", а цвет кирпича, на котором лежала голова Нужина, не соответствует тому, который используют в РФ. Он также утверждает, что камуфляжная раскраска формы фигурантов видео соответствует разработке американской компании.

Пригожин добавил, что никто из сотрудников ЧВК после опроса "не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни", хотя бойцы отличаются "дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

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