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Не Перемоги, а Галицька: українці "за" повернення історичних назв вулицям і площам Києва

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 12:49
Не Перемоги, а Галицька: українці за повернення історичних назв вулицям і площам Києва
Площа Перемоги. Фото 44.ua

У додатку "Київ Цифровий" завершилося опитування щодо повернення історичних назв 32 вулицям та площам у столиці – українці підтримали перейменування цих об’єктів.

Джерело: КМДА з посиланням на секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "Експертна комісія рекомендувала повернути деяким об’єктам міського підпорядкування історичну назву або назву історичної місцевості. Депутатський корпус Київради прийняв рішення, яке передбачає проведення електронного опитування щодо доцільності повернення історичних назв ще 32 вулицям, проспектам, провулкам та площам. Українці за тиждень зробили свій свідомий вибір – було отримано майже 400 тисяч голосів підтримки".

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Деталі: Бондаренко зазначив, що громадяни, зокрема, підтримали повернення історичних назв вулиці Царика (Іподромний провулок) та площі Перемоги (Галицька). А провулок Герцена пропонують перейменувати на честь історичної місцевості – Бабин Яр.

Секретар Київради нагадав, що столичні депутати вже ухвалили рішення щодо перейменування понад 200 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з Росією та її сателітами.

Що було раніше: 4 листопада повідомлялося, що у мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. 

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Теми: Київдерусифікація
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