Не Победы, а Галицкая: украинцы "за" возвращение исторических названий улицам и площадям Киева

В приложении "Киев Цифровой" закончился опрос относительно возвращению исторических названий 32 улицам и площадям в столице – украинцы поддержали переименование этих объектов.

Источник: КГГА со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "Экспертная комиссия рекомендовала вернуть некоторым объектам городского подчинения историческое название или название исторической местности. Депутатский корпус Киевсовета принял решение, которое предусматривает проведение электронного опроса относительно целесообразности возвращения исторических названий еще 32 улицам, проспектам, переулкам и площадям. Украинцы за неделю сделали свой осознанный выбор – было получено почти 400 тысяч голосов поддержки".

Детали: Бондаренко отметил, что граждане, в частности, поддержали возвращение исторических названий улице Царика (Ипподромный переулок) и площади Победы (Галицкая). А переулок Герцена предлагают переименовать в честь исторической местности – Бабий Яр.

Секретарь Киевсовета напомнил, что столичные депутаты уже приняли решение о переименовании более 200 городских объектов, названия которых были связаны с Россией и ее сателлитами.

Что было раньше: 4 ноября сообщалось, что в мобильном приложении "Киев Цифровой" начался опрос относительно возвращения исторических названий городским объектам, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.