Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Не Победы, а Галицкая: украинцы "за" возвращение исторических названий улицам и площадям Киева

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 12:49
Не Победы, а Галицкая: украинцы за возвращение исторических названий улицам и площадям Киева
Площадь Победы. Фото 44.ua

В приложении "Киев Цифровой" закончился опрос относительно возвращению исторических названий 32 улицам и площадям в столице – украинцы поддержали переименование этих объектов.

Источник: КГГА со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "Экспертная комиссия рекомендовала вернуть некоторым объектам городского подчинения историческое название или название исторической местности. Депутатский корпус Киевсовета принял решение, которое предусматривает проведение электронного опроса относительно целесообразности возвращения исторических названий еще 32 улицам, проспектам, переулкам и площадям. Украинцы за неделю сделали свой осознанный выбор – было получено почти 400 тысяч голосов поддержки".

Реклама:

Детали: Бондаренко отметил, что граждане, в частности, поддержали возвращение исторических названий улице Царика (Ипподромный переулок) и площади Победы (Галицкая). А переулок Герцена предлагают переименовать в честь исторической местности – Бабий Яр.

Секретарь Киевсовета напомнил, что столичные депутаты уже приняли решение о переименовании более 200 городских объектов, названия которых были связаны с Россией и ее сателлитами.

Что было раньше: 4 ноября сообщалось, что в мобильном приложении "Киев Цифровой" начался опрос относительно возвращения исторических названий городским объектам, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевдерусификация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Киев
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: