До СІЗО повернули третину вʼязнів, яких випустили росіяни в Херсоні

Правоохоронні органи повернули до СІЗО 166 з приблизно 457 в’язнів, яких випустили росіяни перед деокупацією Збройними силами Херсона, серед них є засуджені до довічного ув’язнення.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону у вівторок

Пряма мова: "Наразі підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених".

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Деталі: За його словами, поліція разом із Міністерством юстиції та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких окупанти випустили із СІЗО. Він наголосив, що серед ув'язнених, яких вдалося повернути, є й засуджені до довічного ув'язнення.

Він уточнив, що йдеться про приблизно 457 арештованих та ув'язнених, щонайменше 15 з них – засуджені до довічного позбавлення волі.

Пряма мова: "Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями ми могли повернути до місць позбавлення волі".

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Що цьому передувало: