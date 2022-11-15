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До СІЗО повернули третину вʼязнів, яких випустили росіяни в Херсоні

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 листопада 2022, 13:30
До СІЗО повернули третину вʼязнів, яких випустили росіяни в Херсоні
Херсонський слідчий ізолятор після деокупації міста, фото hromadske

Правоохоронні органи повернули до СІЗО 166 з приблизно 457 в’язнів, яких випустили росіяни перед деокупацією Збройними силами Херсона, серед них є засуджені до довічного ув’язнення.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону у вівторок

Пряма мова: "Наразі підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених".

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Деталі: За його словами, поліція разом із Міністерством юстиції та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких окупанти випустили із СІЗО. Він наголосив, що серед ув'язнених, яких вдалося повернути, є й засуджені до довічного ув'язнення.

Він уточнив, що йдеться про приблизно 457 арештованих та ув'язнених, щонайменше 15 з них – засуджені до довічного позбавлення волі. 

Пряма мова: "Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями ми могли повернути до місць позбавлення волі".

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Що цьому передувало: 

  • Росіяни захопили Херсонський слідчий ізолятор в березні та облаштували його для потреб Росгвадії.
  • Ввечері 11 листопада стало відомо, що в Херсоні спалахнула будівля слідчого ізолятора. У той самий день Херсон був деокупаваний Збройними силами України.
  • Зранку 15 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив в ефірі телемарафону, що у СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених. Вони відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.

Теми: Херсонв'язницядеокупація
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