У Херсоні палає будівля СІЗО – ЗМІ

Пожежа в СІЗО, фото з видання Міст

Ввечері 11 листопада в Херсоні, який звільняють українські захисники, спалахнула будівля слідчого ізолятора.

Джерело: херсонське видання "Мост"

Деталі: Видання повідомляє, що спалахнула будівля пенітенціарної служби на вулиці Дружби. Там розташований Херсонський слідчий ізолятор. Про причини пожежі немає інформації.

Що цьому передувало:

9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.