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У Херсоні палає будівля СІЗО – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 21:03
Пожежа в СІЗО, фото з видання Міст

Ввечері 11 листопада в Херсоні, який звільняють українські захисники, спалахнула будівля слідчого ізолятора. 

Джерело:  херсонське видання "Мост" 

Деталі: Видання повідомляє, що спалахнула будівля пенітенціарної служби на вулиці Дружби. Там розташований Херсонський слідчий ізолятор. Про причини пожежі немає інформації. 

 

Що цьому передувало: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.

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Теми: ХерсонпожежаСІЗО
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