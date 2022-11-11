У Херсоні палає будівля СІЗО – ЗМІ

Пожежа в СІЗО, фото з видання Міст

Ввечері 11 листопада в Херсоні, який звільняють українські захисники, спалахнула будівля слідчого ізолятора.

Джерело: херсонське видання "Мост"

Деталі: Видання повідомляє, що спалахнула будівля пенітенціарної служби на вулиці Дружби. Там розташований Херсонський слідчий ізолятор. Про причини пожежі немає інформації.

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Що цьому передувало: