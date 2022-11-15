В СИЗО вернули треть заключенных, которых выпустили россияне в Херсоне
Правоохранительные органы вернули в СИЗО 166 из примерно 457 заключенных, которых выпустили россияне перед деоккупацией Херсона, среди них осужденные к пожизненному заключению.
Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона во вторник
Прямая речь: "Сейчас подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных".
Детали: По его словам, полиция вместе с Министерством юстиции и Офисом генпрокурора уточняет списки людей, которых оккупанты выпустили из СИЗО. Он отметил, что среди заключенных, которых удалось вернуть, есть и осужденные к пожизненному заключению.
Он уточнил, что речь идет о примерно 457 арестованных и заключенных, по меньшей мере 15 из них – приговоренные к пожизненному лишению свободы.
Прямая речь: "Эта информация оперативно передана в штаб Национальной полиции, на блокпосты, в региональные подразделения полиции для того, чтобы этих людей в ближайшие часы и дни мы могли вернуть в места лишения свободы".
Что этому предшествовало:
- Россияне захватили Херсонский следственный изолятор в марте и обустроили его для нужд Росгвадии.
- Вечером 11 ноября стало известно, что в Херсоне загорелось здание следственного изолятора. В тот же день Херсон был деоккупирован Вооруженными силами Украины.
- Утром 15 ноября первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил в эфире телемарафона, что в СИЗО Херсона украинские военные нашли дела 457 осужденных. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. После побега россиян все осужденные сбежали на свободу.