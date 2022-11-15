В СИЗО вернули треть заключенных, которых выпустили россияне в Херсоне

Правоохранительные органы вернули в СИЗО 166 из примерно 457 заключенных, которых выпустили россияне перед деоккупацией Херсона, среди них осужденные к пожизненному заключению.

Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона во вторник

Прямая речь: "Сейчас подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных".

Детали: По его словам, полиция вместе с Министерством юстиции и Офисом генпрокурора уточняет списки людей, которых оккупанты выпустили из СИЗО. Он отметил, что среди заключенных, которых удалось вернуть, есть и осужденные к пожизненному заключению.

Он уточнил, что речь идет о примерно 457 арестованных и заключенных, по меньшей мере 15 из них – приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Прямая речь: "Эта информация оперативно передана в штаб Национальной полиции, на блокпосты, в региональные подразделения полиции для того, чтобы этих людей в ближайшие часы и дни мы могли вернуть в места лишения свободы".

Что этому предшествовало:

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