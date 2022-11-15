"Армії" Кадирова і "кухара Путіна" створювалися для придушення повстань у РФ – ГУР

Воєнізовані формування глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина створювалися для придушення антиурядових виступів у Росії, але згодом їх застосували у війні проти України.

Джерело: інтерв'ю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Черняка виданню "РБК – Україна"

Пряма мова: "Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії".

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Деталі: За словами розвідника, у російсько-українській війні кадирівців використовують в якості "загороджувальних загонів". Основне їхнє завдання – не допускати, щоби мобілізовані та контрактники не відступали з поля бою.

Що цьому передувало:

Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що ПВК "Вагнер" й надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

На Мелітопольщині кадирівці викрадають людей та змушують їх копати траншеї.