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"Армії" Кадирова і "кухара Путіна" створювалися для придушення повстань у РФ – ГУР

"Українська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 13:37
Армії Кадирова і кухара Путіна створювалися для придушення повстань у РФ – ГУР
Бойовики Кадирова, фото зі сторінки ГУР у Facebook

Воєнізовані формування глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина створювалися для придушення антиурядових виступів у Росії, але згодом їх застосували у війні проти України.

Джерело: інтерв'ю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Черняка виданню "РБК – Україна"

Пряма мова: "Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії". 

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Деталі: За словами розвідника, у російсько-українській війні кадирівців використовують в якості "загороджувальних загонів". Основне їхнє завдання – не допускати, щоби мобілізовані та контрактники не відступали з поля бою.

Що цьому передувало:

  • Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що ПВК "Вагнер" й надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.
  • На Мелітопольщині кадирівці викрадають людей та змушують їх копати траншеї.

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Теми: КадировВагнервійнаПутін
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