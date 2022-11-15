Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Армії" Кадирова і "кухара Путіна" створювалися для придушення повстань у РФ – ГУР

"Українська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 14:37
Бойовики Кадирова, фото зі сторінки ГУР у Facebook

Воєнізовані формування глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина створювалися для придушення антиурядових виступів у Росії, але згодом їх застосували у війні проти України.

Джерело: інтерв'ю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Черняка виданню "РБК – Україна"

Пряма мова: "Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії". 

Деталі: За словами розвідника, у російсько-українській війні кадирівців використовують в якості "загороджувальних загонів". Основне їхнє завдання – не допускати, щоби мобілізовані та контрактники не відступали з поля бою.

Що цьому передувало:

  • Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що ПВК "Вагнер" й надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.
  • На Мелітопольщині кадирівці викрадають людей та змушують їх копати траншеї.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: КадировВагнервійнаПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським – ЗМІ

AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО

ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Усі новини...
Кадиров
Кадировці примушують рити окопи жителів Мелітопольщини – Федоров
ISW повідомив, від кого залежний Путін
Пригожин має конфлікт з Шойгу і хоче його покарати – Спротив
Останні новини
11:09
Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні
11:00
Курс валют на 16 листопада: як гривня відреагувала на масований обстріл
10:53
СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно
10:45
Убитий на камеру боєць ПВК "Вагнер" добровільно пішов на обмін – Подоляк
10:43
ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ
10:32
Заклади освіти на Київщині знову працюватимуть дистанційно
10:30
Як держава захищає людей від себе. Робочий день офісу омбудсмена під час війни
10:25
оновлено від 09:52По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала понад пів години
10:23
Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні, надасть системи ППО
10:11
Сім областей України знову зі світлом, застосовуються аварійні відключення
Усі новини...