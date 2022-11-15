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"Армии" Кадырова и "повара Путина" создавались для подавления восстаний в РФ – ГУР

"Украинская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 14:37
Боевики Кадырова, фото со страницы ГУР в Facebook

Военизированные формирования главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина создавались для подавления антиправительственных выступлений в России, но впоследствии их применили в войне против Украины.

Источник: интервью представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Черняка изданию "РБК - Украина"

Прямая речь: "Пригожин и Кадыров – это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались прежде всего для подавления любых потенциальных восстаний внутри России". 

Детали: По словам разведчика, в российско-украинской войне кадыровцев используют в качестве "заградительных отрядов". Основная их задача – не допускать, чтобы мобилизованные и контрактники не отступали с поля боя.

Что этому предшествовало:

  • Аналитики института изучения войны сообщают, что ЧВК "Вагнер" продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.
  • На Мелитопольщине кадыровцы похищают людей и заставляют их копать траншеи.

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Темы: КадыровВагнервойнаПутин
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