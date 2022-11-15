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У шести областях працюють сили ППО – голови ОВА

Олена Рощіна, Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 15:45
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

У Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Тернопільській областях працюють засоби протиповітряної оборони.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, Суспільне

Пряма мова Чауса: "На Чернігівщині працюють сили ППО.

У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ! Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці".

Деталі: Чаус опублікував повідомлення о 15:12. Приблизно в той же час кияни почули вибухи: у столиці працювала ППО, але були і влучення.

За словами Луніна, ППО працює у Миргородській громаді області, також протиповітряна оборона працює на Вінниччині.

Голови областей закликають мешканців перебувати в укриттях.

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Згодом голова Житомирщини повідомив, що в області працює ППО і нагадав мешканцям не публікувати фото- та відео з місць роботи протиповітряної оборони та падіння уламків.

Суспільне зазначає, що у Житомирі було чути звуки вибухів – у частині міста зникло електропостачання і вода.

Живицький у свою чергу заявив, що в Роменському районі ППО збила російську ракету, а також, що є ризик повторних пусків.

О 16:39 голова Тернопільської ОВА Володимир Труш також повідомив, що в області працює ППО.

"Ситуація вкрай небезпечна. Перебувайте в укриттях! Не фотографуйте жодних об'єктів", – закликав Труш.

По всій території України понад 2 години триває повітряна тривога.

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Теми: ППОЧернігівська областьвійна
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